У Раді розказали, коли представлять звіт роботи ТСК у справі Гандзюк

Всі члени комісії одноголосно підтримали рішення про продовження роботи

В Верховной раде Украины завтра, 26 февраля, могут представить промежуточный отчет Временной следственной комиссии по расследованию нападений на общественных активистов, в частности, по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, постановление о продлении срока работы ВСК уже зарегистрирована в Верховной раде.

"Истек срок, посещенный на работу нашей ВСК. Именно поэтому я прошу, чтобы Временная следственная комиссия по расследованию сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов могла зачитать промежуточный отчет в Верховной раде. Прошу во вторник поставить это на голосование", - сообщил Береза.

По его словам, все члены комиссии единогласно поддержали решение о продолжении работы.

"Прошу поддержать продление срока работы ВСК во время голосования за этот вопрос в сессионном зале. Ведь важно завершить начатую работу", - заявил Береза.

В свою очередь первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко ответила, что промежуточный отчет может быть рассмотрен в сессионном зале.

"Как член комиссии хочу сказать, что мы готовы к отчету", - добавила Геращенко.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что в качестве заказчика следствие рассматривало бывшего сотрудника департамента защиты экономики НПУ, в которого когда-то был конфликт с Гандзюк.

Министр считает, что говорить о причастности к этому преступлению действующих сотрудников полиции пока нет оснований.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года.