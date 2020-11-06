ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Раді розповіли, коли можуть призначити нових суддів КСУ

Автор: Дмитро Левицький

В ході першого конкурсу на дві вакантні посади судді Конституційного суду жоден з кандидатів не зміг набрати достатньої кількості голосів. Новий конкурс розпочнеться вже наступного тижня.

Популярні новини

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів представник президента в КСУ, народний депутат Федір Веніславський.

Нардеп очікує, що другий конкурс на посади в КСУ буде завершено вже наступного пленарного засідання ВР.

"Що стосується другого конкурсу, то Верховна рада фізично не встигла його розглянути. Наступний конкурс буде фіналізовано на одному з найближчих пленарних засідань", - зазначив він.

Зазначимо, в КСУ залишаються вакантними три посаді судді. Дві за квотою парламенту та одна за квотою Ради суддів.

Нагадаємо, сьогодні Рада не змогла призначити двох суддів КСУ. Призначення суддів підтримали всього 100 депутатів з 226 мінімально потрібних.

Додамо, вчора з'явилася інформація, що чотири судді відмовилися брати участь в роботі Конституційного суду. Таким чином в КСУ тепер не зможуть зібрати кворум.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд УкраиныназначениеВерховна РадаСуд