У Раді розповіли, як лобісти Ахметова зривають введення "зелених" аукціонів

Через політизацію питання прийняття реформаторського закону опинилося під загрозою

В Верховной раде Украины создается искусственное блокирование процесса принятия во втором чтении законопроекта №8449-д, который направлен на запуск "зеленых аукционов" в сфере возобновляемой энергетики и привлечения в экономику страны миллиардных инвестиций. Об этом заявил народный депутат Украины Юрий Чижмарь, сообщает РБК-Украина.

"ДТЭК и другие крупные энергетические компании не заинтересованы во внедрении аукционной системы в "зеленой энергетике", которая должна значительно снизить тарифы, потому что это потеря их рентабельности. Кроме того, ДТЭК заинтересован в продолжении существования в экономике Украины "грязной" энергетики угольных ТЭС, которые, производя 28% электроэнергии, получают 47% всех средств Энергорынка", - сообщил нардеп.

По его словам, в случае непринятия законопроекта 8449-д энергетический сектор продолжит работать на сверхприбыли для компаний-монополистов, таких как ДТЭК, а инвестирование в развитие чистой энергетики прекратится.

"Через подконтрольных депутатов энергетические олигархи пытаются завалить принятие закона 8449-д путем внесения все новых и новых поправок, которые разбалансируют законопроект и сделают невозможным его принятие в целом. И все это делается под лозунгами заботы о населении. Провал законопроекта грозит повышением тарифов на электроэнергию для конечного потребителя. Уже в первом полугодии Правительство будет вынуждено пересмотреть тарифы на электроэнергию и повысить их. Таким образом, для сверхприбылей энергетических олигархов граждане и бизнес должны немного доплатить. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо перейти на аукционную систему, а "зеленый" тариф снизить на 25% с июля 2019", - сказал парламентарий.

Как известно, комитет Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности рассмотрит на этой неделе на заседании законопроект о "зеленых" аукционах, после чего его можно будет вынести в сессионный зал для окончательного утверждения. Однако ряд нардепов блокирует утверждения и согласования поправок, поэтому судьба вынесения законопроекта в сессионный зал остается неизвестной.

В конце декабря 2018 Рада поддержала в первом чтении законопроект №8449-д о введении с 2020 года "зеленых" аукционов, которые предусматривают предоставление государственной поддержки для ВИЭ-проекта том претенденту, который сможет предложить наименьший тариф на производство энергии будущим объектом.