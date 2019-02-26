У Раді розповіли, як лобісти Ахметова зривають введення "зелених" аукціонів

Фото: Юрій Чижмарь (з відкритих джерел)

Через політизацію питання прийняття реформаторського закону опинилося під загрозою

У Верховній раді України створюється штучне блокування процесу прийняття у другому читанні законопроекту №8449-д, який спрямований на запуск "зелених аукціонів" у сфері відновлюваної енергетики та залучення в економіку країни мільярдних інвестицій. Про це заявив народний депутат України Юрій Чыжмарь, повідомляє РБК-Україна.

"ДТЕК та інші великі енергетичні компанії не зацікавлені у впровадженні аукціонної системи "зеленої енергетики", яка має значно знизити тарифи, тому що це втрата їх рентабельності. Крім того, ДТЕК зацікавлений у продовженні існування в економіці України "брудної" енергетики вугільних ТЕС, які, виробляючи 28% електроенергії, отримують 47% всіх коштів Енергоринку", - повідомив нардеп.

За його словами, у разі неприйняття законопроекту 8449-д енергетичний сектор продовжить працювати на надприбутки для компаній-монополістів, таких як ДТЕК, а інвестування в розвиток чистої енергетики припиниться.

"Через підконтрольних депутатів енергетичні олігархи намагаються завалити прийняття закону 8449-д шляхом внесення нових поправок, які розбалансовують законопроект і унеможливлять його прийняття в цілому. І все це робиться під гаслами турботи про населення. Провал законопроекту загрожує підвищенням тарифів на електроенергію для кінцевого споживача. Вже в першому півріччі Уряд буде змушений переглянути тарифи на електроенергію і підвищити їх. Таким чином, для надприбутків енергетичних олігархів громадяни і бізнес повинні трохи доплатити. Щоб уникнути такої ситуації, необхідно перейти на аукціонну систему, а "зелений" тариф знизити на 25% з липня 2019", - сказав парламентарій.

Як відомо, комітет Верховної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки розгляне на цьому тижні на засіданні законопроект про "зелені" аукціони, після чого його можна буде винести в сесійний зал для остаточного затвердження. Однак низка нардепів блокує затвердження та узгодження поправок, тому доля винесення законопроекту до сесійної зали залишається невідомою.

В кінці грудня 2018 Рада підтримала в першому читанні законопроект №8449-д про введення з 2020 року "зелених" аукціонів, які передбачають надання державної підтримки для ВДЕ-проекту в тому претенденту, який зможе запропонувати найменший тариф на виробництво енергії майбутнім об'єктом.