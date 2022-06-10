У Раді розповіли, яка ситуація з газом і чи будуть підвищувати тарифи на тепло

Україну чекає важка зима через вторгнення Росії. Однак уряд вже працює над забезпеченням потреб енергетичної галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з енергетики Андрія Геруса в ефірі телемарафону.
За його словами, для наступного опалювального сезону Україні потрібно від 21 до 24 млрд кубометрів газу. Ці цифри не є остаточними, оскільки через війну ситуація може змінитися.
Герус пояснив, що це буде залежати від трьох факторів:
Він додав, що "Нафтогаз" вже готується до майбутнього опалювального сезону.
"Це потрібно, щоб спільно вибудувати цю роботу із закачування газу. Зима очікується важка, але ми зробимо все, щоб у нас було і світло, і тепло", - сказав він.
Цієї зими Україна закуповуватиме газ у різних постачальників, зокрема у Словаччині, Угорщині та Польщі. Також газ добувають і вітчизняні компанії, його запаси вже накопичуються в підземних газосховищах.
При цьому Герус зазначив, що уряд намагатиметься зберегти попередні тарифи на час воєнного стану.
"Під час війни багато втрачають в зарплаті або взагалі втрачають роботу, хтось втратив майно. Всі розуміють, що підвищення тарифів не є гарною ідеєю", - підкреслив глава парламентського комітету.
Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що майбутній опалювальний сезон буде найскладнішим в історії. Чиновники вже почали підготовку і створили спеціальний штаб.
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