У Раді розповіли, як довго розглядатимуть правки до "мовного закону"

За словами нардепа, зараз Рада не може перейти до розгляду правок через "істерію" перед виборами

Рассмотрение поправок к "языковому закону" - законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" затянется минимум на две недели. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп подчеркнул, что сейчас Рада даже не может перейти к рассмотрению поправок из-за "истерии" перед выборами.

"Если мы дойдем до каждой правки, то мы с вами потратим минимум две недели. Прогнозирую, что минимум две недели будут рассматриваться все эти правки. Как вы видите, сейчас мы даже не можем перейти к рассмотрению вопроса по существу, поскольку звучат политические заявления, призывы от политиков, кто-то создает разнообразные ВСК... Все это связано с тем, что осталось три недели до выборов. Истерия максимальная", - сообщил Березенко.

Напомним, вчера председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что на этой пленарной неделе народные депутаты должны продолжить рассмотрение поправок к "языковому закону". По словам главы Рады, принятие "языкового закона" будет лучшим чествованием памяти Тараса Шевченко.

Как писало РБК-Украина ранее, Парубий прогнозировал, что Рада сможет проголосовать "языковой закон" в ближайшее время.

Так, парламент в четверг, 28 февраля, начал рассмотрение "языкового закона". Согласно сравнительной таблице ко второму чтению, к документу поданы 2082 правки.