У Раді розкритикували пропозицію Вітренка купувати газ у Росії

Фото: Інна Совсун (facebook.com)

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував розблокувати експорт газу незалежними компаніями з Росії. Мова може йти і про компанію "Роснефть".

Про це заявила народний депутат Інна Совсун у Facebook.

Як відомо, засновник цієї компанії - уряд Російської Федерації, а президент компанії - Ігор Сєчін.

"В липні 2014 Міністерство фінансів США через санкцій щодо Росії, спрямовані на припинення агресії Росії проти України, закрило доступ для деяких російських компаній, серед яких була і "Роснефть", до довгострокових ринків капіталу США. Президент "Роснефті" Ігор Сєчін. З 31 грудня 1999 року - заступник керівника адміністрації президента РФ Путіна, з 2004 року - заступник керівника адміністрації президента - помічник президента Росії; з 12 травня 2008 по 21 травня 2012 року - заступник голови уряду РФ", - зазначила Інна Совсун.

Вона також нагадала, що з березня 2014 Сєчін потрапив в санкційний список уряду США через його роль у дестабілізації ситуації в Україні. А у 2021 році уряд України пропонує купувати у нього газ.

"Я не знаю, що гірше: якщо тво міністра енергетики пише це щиро - або з метою зібрати голоси за своє призначення у ВР", - додала народний депутат.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, тво міністра енергетики Юрій Вітренко повідомив, що розблокування експорту газу від російських незалежних видобувних компаній і експорт газу з Центральної Азії вигідні Україні.

Народний депутат Ірина Геращенко у своїй колонці на сайті "Гордон" заявила, що закупівля газу в РФ - це червона лінія, переступати яку не варто.