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У Раді просять Кличка відзвітувати про виконання Києвом функцій столиці

Новини » Політика     20.01.2020 - 16:44
У Раді просять Кличка відзвітувати про виконання Києвом функцій столиці
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Київська влада має доповісти на засіданні комітету з питань організації держвлади у березні

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування просить мера Києва Віталія Кличка надати інформацію про стан виконання містом, як столицею України, своїх функцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комітету.

Так, голова комітету Андрій Клочко заявив, що Кличку було направлено листа з проханням поінформувати про стан забезпечення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Києва відповідних вимог.

"Мова йде насамперед про будівництво та реконструкцію автошляхів, надання земель учасникам АТО, розміщення переселенців тощо. Серед вимог до столиці також прописане забезпечення у Києві діяльності президента України, Верховної ради, Кабміну, офіційних представників іноземних держав, закладів освіти, науки, культури, спорту тощо", - сказано у повідомленні.

Глава комітету зазначив, що запитану інформацію київська влада має доповісти на засіданні комітету в березні.

"Ми також надали конкретні форми відповідей зі списком напрямків розвитку держави та переліком інфраструктурних об’єктів, щоби перевірити, як і на що витрачалися державні кошти в минулому році", - додав Клочко.

Окрему увагу комітет просить мера столиці приділити будівельній сфері, оскільки Київ є антилідером за кількістю житлових проблемних недобудов - 51 об’єкт. Також члени комітету просять надати інформацію щодо проведення заходів, які передбачені чинним генеральним планом міста, а також перелік заходів, передбачених проектом генерального плану розвитку міста, який столична влада презентувала у грудні 2019-го року.

Нагадаємо, Рада у першому читанні схвалила законопроект про столицю №2143-3, його підтримали 244 нардепа.

Як писало РБК-Україна, у жовтні президент України Володимир Зеленський на прес-марафоні повідомив, що може відправити законопроект про столицю на доопрацювання. Глава держави пропонував узгодити законопроект з депутатами перед голосуванням у другому читанні.

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