ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді прогнозують, що засідання може затягнутися до пізнього вечора

Новини » Політика     04.03.2020 - 16:19
У Раді прогнозують, що засідання може затягнутися до пізнього вечора
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під час засідання планується 2 перерви

Під час позачергового засідання Верховної ради України будуть як мінімум дві перерви. Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

Повідомляється, що під час перерв буде збиратися фракція "Слуги народу", щоб висунути нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля в прем'єри і щоб він представив кандидатів у свій уряд.

"Тому засідання може затягнутися до пізнього вечора", - зазначив співрозмовник видання.

Зазначимо, сьогодні, 4 березня, проходить позачергове засідання Верховної Ради. Нардепи будуть розглядати деякі законопроекти, зміну прем'єр-міністра, кадрові перестановки в Кабміні і заслухають звіт правоохоронців.

Ще один пункт порядку денного позачергового засідання - звіт правоохоронців. І як повідомив сам генпрокурор Руслан Рябошапка, Раді може відбутися голосування за його відставку. Але, за його словами, воно не буде успішним.

Разом з тим, нардеп від "Слуги народу" Ірина Венедиктова повідомила РБК-Україна, що Рябошапка буде звільнений, якщо його звіт буде незадовільним. Також вона розповіла про те, що новим генпрокурором може бути призначений нардеп Сергій Іонушас. За її словами, фракція СН підтримала його кандидатуру на сигнальному голосуванні.

Позачергове засідання Ради: онлайн Разумков відкрив позачергове засідання Ради
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниотставкаВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся