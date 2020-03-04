У Раді прогнозують, що засідання може затягнутися до пізнього вечора

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під час засідання планується 2 перерви

Під час позачергового засідання Верховної ради України будуть як мінімум дві перерви. Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

Повідомляється, що під час перерв буде збиратися фракція "Слуги народу", щоб висунути нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля в прем'єри і щоб він представив кандидатів у свій уряд.

"Тому засідання може затягнутися до пізнього вечора", - зазначив співрозмовник видання.

Зазначимо, сьогодні, 4 березня, проходить позачергове засідання Верховної Ради. Нардепи будуть розглядати деякі законопроекти, зміну прем'єр-міністра, кадрові перестановки в Кабміні і заслухають звіт правоохоронців.

Ще один пункт порядку денного позачергового засідання - звіт правоохоронців. І як повідомив сам генпрокурор Руслан Рябошапка, Раді може відбутися голосування за його відставку. Але, за його словами, воно не буде успішним.

Разом з тим, нардеп від "Слуги народу" Ірина Венедиктова повідомила РБК-Україна, що Рябошапка буде звільнений, якщо його звіт буде незадовільним. Також вона розповіла про те, що новим генпрокурором може бути призначений нардеп Сергій Іонушас. За її словами, фракція СН підтримала його кандидатуру на сигнальному голосуванні.