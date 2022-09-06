У Раді запропонували звільнити від мобілізації тренерів та вихователів дитсадків

У Верховній раді зареєстрований проект змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Пропонується звільнити від мобілізації вихователів дитсадків та спортивних тренерів.

Про це в коментарі РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7726 .

Згідно з проектом, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, тренери (тренери-викладачі) закладів фізичної культури і спорту державної або комунальної форми власності.

Звільнення буде діяти, якщо чоловіки працюють у цих закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.