Раді пропонують заборонити продаж енергетиків українцям до 18 років

Нардепи пропонують штрафувати за розпивання енергетиків особами, які не досягли 18-річного віку

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №10117 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о содействии здоровому образу жизни детей и подростков", которым предусматривается запрет продажи энергетических напитков лицам младше 18 лет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Так, предлагается законодательно предусмотреть, что в Украине проводится государственная политика ограничения энергетических напитков.

Проектом определяются требования по маркировке энергетических напитков, реализуемых в Украине. В частности, устанавливается, что на видимой стороне этикетки или контрэтикетки, или бутылки (другой посуды) указываются предостережения по поводу употребления энергетических напитков несовершеннолетними, беременными женщинами, женщинами, которые кормят грудью, лицами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной и центральной нервной системы, а также опасности употребления энергетических напитков в сочетании с алкоголем.

Планируется запретить розничную продажу энергетических напитков, содержание этилового спирта в которых превышает 0,5 процента объемных единиц.

Предлагается включить в общеобразовательные программы и профессиональные образовательные программы всех учебных заведений Украины независимо от формы собственности положения о вредном влиянии потребления энергетиков на организм человека, а также о преимуществах здорового образа жизни.

Подчеркнем, документом предусматривается запретить продажу энергетических напитков: лицам, не достигшим 18-летнего возраста; в помещениях и на территории учебных заведений, учреждений здравоохранения; в спортивных сооружениях; через торговые автоматы; в местах проведения культурно-массовых мероприятий; в потребительской таре вместимостью более 0,33 л.

Кроме того, планируется запретить рекламу энергетиков, рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются энергетические напитки, на радио и телевидении, в том числе с помощью кабельного, спутникового, IP-телевидения, онлайн-телевидения, мобильного телевидения, цифрового эфирного телевидения и других средств передачи сигнала в период с 8:00 до 23:00.

Отметим, нардепы предлагают установить административную ответственность за розничную торговлю энергетиками, содержание этилового спирта в которых превышает 0,5 процента объемных единиц; торговлю энергетическими напитками в помещениях или на территориях, запрещенных законом; торговлю энергетиками через торговые автоматы, продажа энергетических напитков лицу, не достигшему 18-летнего возраста; торговлю энергетическими напитками с рук, а также за распитие энергетиков лицами, не достигшими 18-летнего возраста.

Напомним, летом 2018 года в Раде просили Кабмин разработать Стратегию государственной семейной политики до 2023 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2015 году ЮНИСЕФ сообщал, что каждый четвертый подросток в Украине раз в месяц употребляет крепкий алкоголь.