Раді пропонують вивести рієлторів з "тіні"

Фото: рієлтор (freepik)

В парламент внесли відповідний законопроект

Верховній раді України пропонують вивести діяльність рієлтор з "тіні". У парламенті зареєстрували відповідний проект закону №3618 "Про рієлтерську діяльність в Україні".

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Станом на зараз закон опрацьовується у комітеті.

Прийняття документу має детінізувати надання рієлтерських послуг та встановити прозорі умови діяльності рієлторів. Проект також дозволить сформувати Єдину інформаційну базу даних про об’єкти нерухомості. Її створення має сприяти систематизації та швидкому пошуку перевіреної інформації про нерухоме майно (юридичної, технічної, цінової, тощо).

Хто зможе бути рієлтором

Пропонується встановити, що брокер (рієлтер) з нерухомості - це атестований фахівець у сфері рієлтерської діяльності, який склав кваліфікаційний іспит з позитивним результатом. Брокер має володіти діючим кваліфікаційним свідоцтвом рієлтора з нерухомості, а відомості про нього мають знаходитися у Єдиному реєстрі фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об’єднань у сфері рієлтерської діяльності.

Законом впроваджується і Єдина інформаційна база даних у сфері рієлтерської діяльності. Вона міститиме у своєму складі бази даних, інформаційні ресурси та сервіси для забезпечення прозорості, достовірності та доступу до інформації та послуг у сфері рієлтерської діяльності, накопичення, обробки, систематизації та пошуку відомостей про об’єкти нерухомості, формування єдиної інформаційної бази даних про об’єкти нерухомості та операції з ними.

Для набуття статусу брокера громадянин має відповідати ряду вимог, які встановлені цим законом. Зокрема, він має пройти професійну підготовку, скласти кваліфікаційний іспит, мати повну середню загальну освіту тощо.

Фізичній особі, яка не отримала кваліфікаційне свідоцтво фахівця у сфері рієлтерської діяльності, або якщо дію такого свідоцтва зупинено чи припинено, або відомості про яку відсутні в Єдиному реєстрі у сфері рієлтерської діяльності, такою діяльністю закон займатися забороняє.

Штрафи за рієлторську діяльність без свідоцтв

Рієлторську діяльність без відповідного свідоцтва та/або без сертифікату суб'єкта брокерської діяльності пропонується карати штрафом у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-17000 гривень) з конфіскацією грошей, отриманих за послуги.

За повторне протягом року порушення розмір штрафу зростає - з однієї до двох тисяч таких мінімумів (17000-34000) з конфіскацією грошей, отриманих від рієлторської діяльності.

Права споживачів рієлтерських послуг

Закон пропонує встановити, що споживачі рієлтерських послуг мають право:

вільно обирати суб'єкта рієлтерської діяльності;

одержувати від нього інформацію про виконання умов рієлтерського договору;

вимагати розірвання договору у разі невиконання рієлтером умов документу;

вимагати відшкодування шкоди, заподіяної розірванням договору з вини рієлтора;

одержувати від рієлтора інформацію щодо операцій з нерухомим майном;

вільно отримувати доступ через Інтернет до інформації, оприлюдненої у Реєстрі та Єдиній інформаційній базі даних.

Крім того, споживачі рієлтерських послуг мають право звертатися щодо порушення їх прав до Національної федерації фахівців у сфері рієлтерської діяльності, суду у встановленому законодавством порядку.

Документ встановлює і ряд зобов'язань для споживачів послуг рієлторів.

Нагадаємо, раніше в Україні змінили правила прописки: Кабмін розглянув проект постанови "Про внесення змін до Правил реєстрації місця проживання".

Як писало РБК-Україна, у травні поліція затримала організатора групи "чорних рієлтор", яка незаконно заволодівали правами на нерухомість в Одесі.

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Автор: Юлия Струк