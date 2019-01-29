Раді пропонують створити Єдиний держреєстр ветеранів

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Реєстр пропонують створити для реалізації ветеранами пільг та інших соціальних гарантій

У Верховну раду України було внесено законопроект №9508 "Про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

Зазначимо, що проект закону у парламенті було зареєстровано 28 січня 2019 року.

Документом передбачається створення єдиного державного реєстра ветеранів війни - це єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту і знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників Революції гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється чинність цього закону.

Реєстр створюється для забезпечення:

обліку ветеранів;

реалізації ветеранами пільг та інших соціальних гарантій, передбачених цим та іншими законодавчими актами;

адміністрування потреб ветеранів;

координації діяльності органів виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органів місцевого самоврядування, з питань соціального захисту ветеранів.

Пропонується визначити, що сукупність відомостей про фізичних осіб (персональні дані), що містяться у реєстрі, є інформацією з обмеженим доступом. Оброблення таких відомостей здійснюється з дотриманням вимог закону "Про захист персональних даних".

Передбачається, що центральні і місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади АР Крим, органи місцевого самоврядування безоплатно надають інформацію, необхідну для формування та актуалізації держреєстру.

При цьому відповідальним за забезпечення формування та ведення реєстру є Міністерство у справах ветеранів, яке є і розпорядником реєстру.

"Порядок створення, ведення, доступу до відомостей реєстру та їх використання, порядок одержання інформації з інших реєстрів і інформаційних баз даних щодо фізичних осіб для внесення до реєстру, визначаються Кабінетом міністрів України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року міністр у справах ветеранів Ірина Фріз анонсувала створення єдиного державного реєстру ветеранів. Вона підкреслила, що реєстр має впорядкувати діяльність міністерства.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 листопада 2018-го парламент призначив Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. А 28 листопада Кабмін прийняв рішення про створення Міністерства у справах ветеранів.