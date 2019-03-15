Раді пропонують дозволити чоловікам брати 10-денний оплачуваний декрет

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Відпустку будуть надавати чоловікам, які перебувають у шлюбі з матір'ю дитини

Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №10099 "Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про відпустки", який дозволить чоловікам брати 10-денну оплачувану відпустку після народження дитини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

На думку авторів, це дозволить батьку проводити перший період після народження дитини із сім’єю, сприятиме догляду за новонародженим, а також рівним можливостям у процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини.

"У зв'язку з народженням дитини, батькові, який перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, на підставі свідоцтва про народження надається оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів", - сказано у тексті законопроекту.

У пояснювальній записці зазначається, що, згідно з дослідженням міжнародної організації Save the Children, Україна знаходиться на 78 місці серед країн світу за рівнем материнського комфорту. Можливість отримання такої відпустки передбачено в законодавстві багатьох європейських країн.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України спростовував інформацію про скасування декретних виплат.

Зокрема, міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що інформація про скасування декретних виплат при користуванні послугами муніципальної няні - безпідставні чутки.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці березня 2018-го Фонд соціального страхування України змінив порядок надання матеріального забезпечення внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території або з районів проведення ООС. Так, фонд спростив вимоги до документів, які підтверджують перебування особи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку.