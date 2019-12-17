Раді пропонують ратифікувати угоди з Данією, Туреччиною, Грузією та Сінгапуром

Наразі тексти документів відсутні на сайті парламенту
Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді ратифікувати дві угоди та два протоколи з Данією, Туреччиною, Грузією та Сінгапуром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.
Зокрема, до Ради у понеділок, 16 грудня, внесли 4 законопроекти щодо ратифікацій:
Наразі тексти документів відсутні на сайті парламенту. Останній етап проходження законопроектів - передані на розгляд керівництву.
Нагадаємо, комітет Верховної ради з інтеграції України з Європейським союзом рекомендує парламенту продовжити угоду з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17.
Як писало РБК-Україна, євроінтеграційний комітет також рекомендує Раді схвалити законопроект №0012 "Про ратифікацію угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Федеративної республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW)".