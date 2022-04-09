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У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з роботи під час війни

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Україна, Субота 09 квітня 2022 12:06
У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з роботи під час війни Фото: у Раді пропонують подальшу лібералізацію трудових відносин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо оптимізації трудових відносин в умовах воєнного стану. Документом, який подала велика група депутатів, пропонується розширити підстави для звільнення працівників під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7251.

Законопроектом пропонується запровадження додаткової підстави для звільнення працівника - неможливість забезпечувати працівникові умови праці внаслідок знищення майна в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура вивільнення таких працівників.

Також вводиться додаткова підстава для розірвання трудового договору, як відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.

Законопроектом визначається поняття сумісництва, що забезпечить можливість працівникам, які були вимушені покинути свої робочі місця, працевлаштуватися на іншій роботі.

Законопроектом скасовуються на період воєнного стану окремі обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

Законопроектом пропонується встановити, що на час оголошення воєнного або надзвичайного стану усі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть здійснюватися та вестися в електронній формі.

З метою усунення юридичних невизначеностей та подолання практичних прогалин у правозастосуванні, законопроектом вносяться зміни до закону № 2136-ІХ. Так, проектом конкретизовано порядок регламентації робочого часу та 4 часу відпочинку у період дії воєнного часу, зокрема, відносно категорій працівників, яким може бути збільшено тривалість роботи впродовж тижня, відновлено механізм оплати праці за роботу у вихідний день, уточнено порядок надання щорічної основної відпустки. Також акцентовано увагу на тому, що запровадження подовженої тривалості роботи є правом, а не обов'язком роботодавця.

Законопроектом передбачається відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії. З цією метою заплановано розроблення окремого механізму.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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