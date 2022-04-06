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Раді пропонують визнати військові злочини РФ геноцидом української нації

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Київ, Середа 06 квітня 2022 10:49
Раді пропонують визнати військові злочини РФ геноцидом української нації Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Верховній раді пропонують визнати військові злочини Росії в ході війни проти України геноцидом української нації. Проект відповідної постанови вже зареєстрований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

Згідно з текстом документа, він поданий з урахуванням того, що Російська Федерація вдалася до умисних дій, спрямованих на знищення української нації. Маються на увазі масові тортури, вбивство мирних жителів, руйнування житлових будівель, інфраструктури життєзабезпечення і так далі.

У проекті постанови зазначається, що Росія є державою-продовжувачем СРСР, відповідальної за геноцид (Голодомор) 1932-33 років і депортацію кримськотатарського народу 1944 року. А також називається нинішній політичний режим в Москві нацистським за своєю суттю.

Крім того, беруться до уваги звернення Маріупольської міської ради від 1 квітня 2022 року, численні докази військових злочинів Російської Федерації в Бучі, Волновасі, Ірпені, Маріуполі, Охтирці, Харкові, Чернігові та багатьох інших місцях на території України.

"Визнати триваючі злочинні дії Російської Федерації на території України з 24 лютого 2022 року, геноцидом української нації", - йдеться в проекті постанови.

Також пропонується доручити правоохоронним органам України забезпечити розслідування геноциду та притягнення винних до відповідальності. І закликати інші країни і міжнародні організації сприяти військовому розслідуванню злочинів Російської Федерації, а також застосувати проти неї найжорсткіші санкції.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські військові злочини будуть визнані у світі геноцидом українського народу.

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