Раді пропонують визнати військові злочини РФ геноцидом української нації

Верховній раді пропонують визнати військові злочини Росії в ході війни проти України геноцидом української нації. Проект відповідної постанови вже зареєстрований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

Згідно з текстом документа, він поданий з урахуванням того, що Російська Федерація вдалася до умисних дій, спрямованих на знищення української нації. Маються на увазі масові тортури, вбивство мирних жителів, руйнування житлових будівель, інфраструктури життєзабезпечення і так далі.

У проекті постанови зазначається, що Росія є державою-продовжувачем СРСР, відповідальної за геноцид (Голодомор) 1932-33 років і депортацію кримськотатарського народу 1944 року. А також називається нинішній політичний режим в Москві нацистським за своєю суттю.

Крім того, беруться до уваги звернення Маріупольської міської ради від 1 квітня 2022 року, численні докази військових злочинів Російської Федерації в Бучі, Волновасі, Ірпені, Маріуполі, Охтирці, Харкові, Чернігові та багатьох інших місцях на території України.

"Визнати триваючі злочинні дії Російської Федерації на території України з 24 лютого 2022 року, геноцидом української нації", - йдеться в проекті постанови.

Також пропонується доручити правоохоронним органам України забезпечити розслідування геноциду та притягнення винних до відповідальності. І закликати інші країни і міжнародні організації сприяти військовому розслідуванню злочинів Російської Федерації, а також застосувати проти неї найжорсткіші санкції.