У Раді пропнують перенести на 8 травня День перемоги над нацизмом у Другій світовій

Як зазначають автори проекту, Друга світова війна 1939-1945 років, розв’язана двома злочинними тоталітарними режимами, стала найбільшою трагедію людства в ХХ столітті. Україна під час цієї війни зазнала незліченних жертв і руйнувань.

"Збереження і належне вшанування пам’яті жертв Другої світової війни є важливою складовою політики національної пам’яті в Україні. Не менш важливою її складовою є відзначення внеску українського народу в перемогу над нацизмом. Ця перемога щороку відзначається в європейських державах 8 травня - в День капітуляції нацистської Німеччини. Цього ж дня по всій Європі шанують пам’ять полеглих у Другій світовій війні", - йдеться в документі.

Однак в Україні День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні досі відзначається 9 травня. Комуністичний режим СРСР навмисне встановив окрему від решти Європи дату відзначення перемоги. Радянський Союз, а слідом за ним і Російська Федерація, перетворили відзначення 9 травня на інструмент пропаганди й досягнення політичних цілей, розпалювання війн, виправдання власних злочинів проти людяності, нагадують автори проекту.

"Відзначення в Україні Дня перемоги 9 травня є нелогічним і неприйнятним, особливо після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. Україна має вшановувати пам’ять полеглих і відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з усією Європою і всім цивілізованим світом 8 травня. А 9 травня - разом з державами-членами Європейського Союзу відзначати День Європи", - зазначається в документі.