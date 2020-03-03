Раді пропонують відстрочити призов на службу деяких категорій громадян

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради проект закону №3144 "Про внесення зміни до статті 17 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

На даний момент текст законопроекту відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Андрія Загороднюка, призов на строкову службу юнаків у віці 18 і 19 років буде проходити на добровільних засадах. Відповідні роз'яснення розіслали обласним державним адміністраціям.

Як писало РБК-Україна раніше, у ВР з'явився текст законопроекту №3044 "Про внесення змін до деяких законів України про заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей".

Проект був зареєстрований у Раді 10 лютого, проте спочатку його текст був відсутній. Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.