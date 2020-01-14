Раді пропонують скасувати закон про ліквідацію податкової міліції

У Верховній раді України зареєстрували проект постанови про скасування законопроекту №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань", яким пропонується ліквідація податкової міліції. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, проект постанови №1208-2/П1 "Про прийняття за основу проекту закону України про Бюро фінансових розслідувань" був зареєстрований у Раді 14 січня.

Відзначимо, станом на зараз законопроект готується до розгляду в другому читанні.

Законопроектом передбачається створення Бюро фінансових розслідувань, як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра фінансів. БФР складається з центрального апарату і територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи публічного права.

Нагадаємо, на початку жовтня парламент підтримав за основу в першому читанні законопроект №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань", яким пропонується ліквідація податкової міліції. Його підтримали 270 нардепів.

Як писало РБК-Україна, 28 вересня Кабмін відновив повноваження податкової міліції у Державній фіскальній службі (ДФС) до утворення нового органу.

При цьому у вересні 2017 року Кабмін схвалив законопроект про ліквідацію Податкової міліції. Замість неї тоді планувалося створити Службу фінансових розслідувань.

Так, у лютому 2017 року Верховна рада 8 скликання відмовилася повернути повноваження податкової міліції.