Раді пропонують обмежити в'їзд іноземців з країн, де є спалах коронавірусу

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді прийняти законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб". Відповідний закон був підтриманий урядом у ході сьогоднішнього засідання, його текст є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, проектом пропонується внести зміни до законів "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Передбачається встановлення тимчасового обмеження або заборони в'їзду на територію України іноземних громадян, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби, а також обов'язку для осіб, стосовно яких є підозра на інфекційну хворобу, надання ними інформованої згоди на проведення протиепідемічних та/або профілактичних заходів, що передбачає у тому числі згоду на самоізоляцію протягом інкубаційного періоду.

Очікується, що прийняття закону призведе до зменшення поширення випадків захворювання на коронавірус.

Підкреслимо, на період карантину в'їзд іноземців в Україну взагалі заборонений.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня.

Як писало РБК-Україна, під час наради під головуванням президента України Володимира Зеленського підкреслювалося, що поки не можна говорити про пом'якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей.