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У Раді пропонують націоналізувати власність та активи Білорусі

Фото: Україна може націоналізувати активи Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Верховній Раді пропонують посилити санкцій проти Білорусі через співпрацю з Росією. Відповідний законопроект №7411 зареєстрували народні депутати від фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Автори документа вважають, що Білорусі необхідно присвоїти статус "співагресора", оскільки вона дозволила використовувати власні території для захоплення українських населених пунктів та бомбардувань цивільного населення.

Таким чином Білорусь порушила резолюцію Генеральної асамблеї ООН "Визначення агресії" від 1974 року та "Договір про дружбу, добросусідство та співробітництво".

Народні депутати пропонують націоналізувати та продати власність Білорусі та її резидентів на території України, а також арештувати активи та інші фінансові надходження.

Крім того, парламенті хочуть розширити перелік підстав для припинення громадянства України, особами, які мають подвійне громадянство у Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно у Білорусі офіційно визнали, що надають Росії зброю для "її потреб".

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