У Раді пропонують змінити географічні назви, пов'язані з Росією

У Верховну Раду внесли законопроєкт про деколонізацію топонімії та впорядкування використання географічних назв в Україні. Планується змінити географічні назви, які символізують Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Проєкт закону №7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України" був реєстровний у ВРУ 5 квітня. Документ уже направили на розгляд відповідного комітету.

Народні депутати пропонуються заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують, символізують державу-окупанта, її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів. Також документ забороняє називати населені пункти та інші географічні об'єкти на честь тоталітарного та радянського режиму.

В пояснювальній записці йдеться, що ухвалення законопроєкту забезпечить: