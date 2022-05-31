В Раді пропонують додатково підтримати волонтерську діяльність в умовах війни

"Тисячі українців щодня наближають нашу перемогу, доправляючи на передову транспорт, засоби індивідуального захисту, медикаменти, військове спорядження та величезну кількість інших потрібних речей. До цього залучені багато організацій та окремих людей, і держава має максимально їм сприяти. Саме це ми і намагаємося зробити", - пояснила Шуляк.

Зокрема, до закону "Про волонтерську діяльність" пропонують внести додатковий напрям - волонтерська допомога для подолання наслідків військової агресії рф проти України. А також поширити на таких волонтерів нормативи виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності.

Передбачені й податкові пільги. Зокрема з оподаткованого доходу волонтера виключать витрати благодійної організації на медичний огляд, вакцинацію та інші витрати.

Також на період дії воєнного стану не є порушенням Податкового кодексу, якщо неприбуткова організація надає майно або послуги фізичним особам, які постраждали або можуть постраждати від російської агресії.

"Ми позбавимо волонтерів та на організації, які з ними працюють, надмірного податкового навантаження. Це підвищить їхню спроможність та дасть можливість надавати більше допомоги", - запевнила Шуляк.