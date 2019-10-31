У Раді з'явився текст закону Кабміну про новий формат діяльності Держмитслужби

Тероргани відомства будуть здійснювати діяльність не як юрособи публічного права, а як відокремлені підрозділи
У Верховній раді України з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №2318 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління в сфері державної митної та податкової політики". Про це свідчать дані на сайті Ради.
Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.
Проект, зокрема, запроваджує новий формат діяльності Держмитслужби як єдиної юридичної особи, у зв’язку з чим її територіальні органи будуть здійснювати діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи. Документом також узгоджуються положення законодавчих актів України у зв’язку із проведенням реформи митних органів.
Так, законопроектом:
Нагадаємо, Кабмін вніс до Ради законопроект про внесення змін у сфері державної митної та податкової політики 28 жовтня. Тоді текст проекту був відсутній.
Як писало РБК-Україна раніше, 16 жовтня Кабмін схвалив проект закону "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління в сфері державної митної та податкової політики".
Додамо також, на початку уряд затвердив регіональну структуру Державної митної служби України, скоротивши кількість митниць до 16 з 26.