У Раді з'явився текст закону Кабміну про зміну митного тарифу

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни стосуються застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур

У Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів, яким пропонується змінити митний тариф України. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так, законопроект №3310 "Про внесення змін до Митного тарифу України з приводу тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур" на цей момент обробляється у комітеті.

Документом пропонується тимчасове, до 30 червня 2020 року, ввезення на митну територію України жита за кодом УКТЗЕД 1002 90 00 00, вівса за кодом УКТЗЕД 1004 90 00 00, рису за кодами УКТЗЕД 1006 10 23 00 і 1006 10 94 00, гречки за кодом УКТЗЕД 1008 10 00 00, проса за кодом УКТЗЕД 1008 29 00 00 за нульовою ставкою ввізного мита.

У пояснювальній записці наголошується, що зростанню імпорту товарів перешкоджає зниження курсу національної валюти.

"Одним із таких заходів може бути може бути тимчасове запровадження ввезення на митну територію України окремих видів зернових культур за нульовою ставкою ввізного мита з метою збільшення їх імпорту для стабілізації ситуації на ринках відповідних видів товарів", - вказано у пояснювальній.

Нагадаємо, законопроект №3310 був зареєстрований у парламенті 7 квітня, спочатку його текст був відсутній.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада 2019 року в парламенті з'явився текст законопроекту №2482 "Про митний тариф України". Його розробив Кабмін Олексія Гончарука. На даний момент законопроект знято з розгляду.