У Раді з'явився текст закону про Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві

У Верховній раді з'явився текст урядового законопроекту №3047 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект був зареєстрований у 10 лютого, однак спочатку текст був відсутній. Останній етап проходження проекту - опрацьовується у комітеті.

Документом визначаються особливості створення та діяльності Фонду, який є спеціалізованою небанківською фінансовою установою, що створюється державою в особі Кабінету міністрів України, учасниками якої можуть бути, крім держави, і інші юридичні особи.

Мета діяльності фонду - підтримка малих та середніх суб’єктів підприємництва (у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення у обсягах, що не перевищують 500 гектарів), що здійснюють первинне виробництво сільгосппродукції шляхом гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні.

Крім того, завданням Фонду є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями малих і середніх суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у сільському господарстві.

Вказано, що статутний капітал фонду формується за рахунок коштів державного бюджету та вкладів учасників фонду. Проєктом також визначаються органи управління фонду, вид діяльності та джерела фінансування установи.

"Державним бюджетом України на 2020 рік передбачаються кошти для формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві у обсязі 240 млн гривень", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Кабмін пропонує Верховній раді законопроект №3047 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві".

Як писало РБК-Україна раніше, уряд створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підкреслював,що фонд створюється для спрощення отримання кредитів "малими" фермерами, які не мають кредитної історії.

Так, в Україні з 3 лютого почала працювати державна програма підтримки малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%".