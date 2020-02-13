У Раді з'явився проект Кабміну щодо змін до закону "Про поштовий зв'язок"

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про надання послуг відомчого фельд’єгерського зв’язку у складі ЗСУ

У Верховній раді з'явився текст урядового законопроекту №3042 "Про внесення змін до закону "Про поштовий зв'язок". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Проект був зареєстрований у Раді 10 лютого, однак спочатку його текст був відсутній. Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Документом пропонується внести зміни до статей 1 та 2 закону України "Про поштовий зв’язок" у частині закріплення основного терміна у значенні "фельд’єгерський зв’язок" та "відомчий фельд’єгерський зв’язок у складі Збройних сил України".

У проекті визначено, що фельд’єгерський зв’язок (урядовий фельд’єгерський зв’язок, відомчий фельд’єгерський зв’язок у складі ЗСУ) - складова частина поштового зв’язку України, призначена для приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) відправлень, що містять інформацію, яка становить державну таємницю, та/або службову інформацію, окремим категоріям користувачів.

Пропонується передбачити, що відомчий фельд’єгерський зв’язок у складі Збройних сил України - це приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) відправлень, що містять інформацію, яка становить державну таємницю, та/або службову інформацію користувачам у системі Міністерства оборони України в мирний час та особливий період.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3042 "Про внесення змін до закону "Про поштовий зв'язок".

Як писало РБК-Україна раніше, тарифи АТ "Укрпошта" на поштові відправлення по Україні з 1 січня зросли на 10-12,5%. Відповідне рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зареєстроване в Міністерстві юстиції. Воно передбачає, що тарифи на пріоритетні відправлення виростуть на 10%, на непріоритетні - на 12,5%.