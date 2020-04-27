У Раді з'явився перший з 2016 року законопроект про амністію

У Верховній раді України з'явився законопроект Кабінету міністрів №3397 "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)". Про це свідчать дані на сайті Ради.

Документ був зареєстрований у парламенті сьогодні, 27 квітня. На цей час текст законопроекту відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження проекту закону - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України спрямує на розгляд Верховної ради проект закону про амністію. Парламентарій Олексій Гончаренко зазначав, що передбачається дострокове звільнення 1960 ув'язнених.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство юстиції через карантин в Україні пропонувало амністію 900 ув'язнених. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, це передбачає законопроект про амністію. Крім того, ініціюються зміни, які дозволять суттєво знизити кількість нових людей у СІЗО або колоніях.

Підкреслимо також, раніше в матеріалі РБК-Україна "Вірус несвободи: як в українських в'язницях борються з коронавірусом" говорилося, що Мін'юст не виключає масове звільнення ув'язнених через COVID-19.