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У Раді попросили НАБУ перевірити інформацію про підкуп депутатів за кадрові голосування

Автор: Наталія Гурковська

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков звернувся до антикорупційних органів, щоб вони розслідували інформацію про можливий підкуп народних депутатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву спікера на Погоджувальній раді ВРУ.

"Сьогодні багато чуток та інформації в ЗМІ, існують розмови, що хтось комусь пропонує 50-70-100 тис. за голос за деякі відставки (спікера ВР, - ред.). Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі переговори, але це точно негативно впливає на діяльність і імідж парламенту. На тлі всього іншого, що відбувається іноді з нашими колегами, така інформація точно нам з вами не додає", - повідомив спікер.

Разумков додав: "майже впевнений", що ця інформація не відповідає дійсності, але вважає, що з цим питанням повинні розібратися антикорупційні органи, тому звернувся до них з депутатським запитом.

Як повідомлялось, проект державного бюджету на 2022 рік розглядатимуть у Верховній раді вже завтра, 21 вересня. Його повинні представити члени уряду.

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