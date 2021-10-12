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В Раді планують створити ТСК для розслідування спроб фальсифікації під час голосування за закон про олігархів

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 12:20
В Раді планують створити ТСК для розслідування спроб фальсифікації під час голосування за закон про олігархів Фото: народний депутат Валентин Наливайченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Валентин Наливайченко повідомив про плани створення в Верховній раді тимчасової слідчої комісії для розслідування спроб фальсифікації проголосованого в сесійній залі законопроекту про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Facebook.

"Учора колеги-народні депутати повідомили про спроби нахабно сфальсифікувати у комітеті проголосований Верховною радою текст закону про олігархів. Тобто - подати на підпис інший проект закону, ніж був проголосований в залі парламенту. З колегами-депутатами будемо ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування спроб фальсифікації тексту законопроекту", - повідомив нардеп.

Екс-голова СБУ повідомив, що в комітеті намагаються викреслити з тексту закону згадки про Національне агентство з запобігання корупції і Антимонопольний комітет як органи, які уповноважені вести реєстри олігархів. І залишити в тексті лише РНБО, як того вимагає Офіс президента.

"У такий незаконний спосіб нинішня влада хоче вийти з правової колізії, яка виникла під час їхнього ж голосування. Це кримінальний злочин! Ніхто не має права заднім числом змінювати те, за що вже проголосовано в парламенті. Однозначно - фальсифікація тексту законопроекту підриває основи парламентаризму. Закликаю колег в комітеті з нацбезпеки зупинитися і не йти на відверте і грубе порушення закону", - додав нардеп.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.

24 вересня стало відомо, що законопроект був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.
Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.

Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.

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Дмитро Разумков
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