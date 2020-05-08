У Раді планують створити робочу групу для розслідування причин лісових пожеж

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності та комітет з питань екологічної політики та природокористування планують створити спільну робочу групу для розслідування нещодавніх лісових пожеж. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зазначається, що спільна робоча група двох комітетів, зокрема, має з’ясувати підстави для виникнення таких широкомасштабних пожеж та заслухати інформацію керівників центральних виконавчих органів щодо виявлення конкретних винуватців цих пожеж, напрацювати відповідні рекомендації.

Також група планує продовжити напрацювання законопроекту щодо запобігання виникнення лісових пожеж у майбутньому, який вже опрацьовується у комітеті з питань екологічної політики та природокористування.

"Члени комітету підтримали ініціативу та висловили бажання взяти участь у роботі спільної робочої групи", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьогодні у Чорнобильській зоні та в Житомирській області продовжуються заходи з ліквідації окремих осередків тління торф’яників.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення виділити 45,2 млн гривень для ліквідації наслідків лісових пожеж у Житомирській області.

Так, глава Держлісагентства Андрій Заблоцький заявив, що в Житомирській області і по всій Україні вже відновлюють ліси, пошкоджені вогнем. За його словами, відновлення відбувається попри карантин.