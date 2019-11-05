У Раді планують скласти план дотацій аграріям на 3-5 років

Фото: Микола Сольський (РБК-Україна)

За словами голови комітету з питань аграрної та земельної політики, дотації зараз не стимулюють

У парламенті планують створити план дотацій аграріям на 3-5 років. Про це заявив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз дотації не стимулюють і мають корупційне підґрунтя.

"Позиція комітету в тому, що потрібно для початку зменшити корупційні дотації, а решту залишити на наступний рік. Нам наступного року потрібно зробити план дотацій на три-п'ять років. Не можна це робити кожен рік. Вони у нас зараз не стимулюють. Їх дають людям, які в цей рік щось здають в експлуатацію - або елеватор, або якусь переробку", - сказав Сольський.

У комітеті розглядають варіант дотації, яка страхує прибуток від поганих погодних умов.

"Треба розглянути такий варіант для дотації, як страхування прибутку або доходу, зокрема, від поганих погодних умов. Це хороша і зрозуміла дотація, яка є у багатьох країнах, вона йде через страхову компанію. І якщо фермер щось "хімічить", страхова його так виверне, як жоден правоохоронний орган. Це схема, яка правильно працює", - сказав голова комітету з питань аграрної та земельної політики.

Крім того, Сольський спрогнозував зростання цін на землю після зняття мораторію. За його словами, ціна на землю може зрости на 20%.

Також він заявив, що після запуску ринку землі 90% договорів купівлі-продажу будуть стосуватися тих людей, які вже орендують землю.