У Раді планують розробити новий закон про ЦВК до кінця року

Верховна рада планує розробити новий закон про Центральну виборчу комісію. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила представник уряду в парламенті Ірина Верещук.

За її словами, відповідний закон повинен бути розроблений до кінця року. Після прийняття законопроекту складу комісії можуть знову змінити.

"Буде новий законопроект про ЦВК. В принципі це правильно, адже ми не можемо жити постійно в режимі перехідного періоду. Я думаю, що до кінця ми його розробимо. Залишилося три місяці. Коли будуть нові конкурсні засади, нові вимоги до кандидатів, можливо, так станеться, що цей склад, який є на сьогодні, буде переобраний у відповідності з новим законом", - заявила Верещук.

Також вона зазначила, що в новому законі про ЦВК буде усунений квотний принцип формування комісії.

"Якщо ми сьогодні призначили персональний склад ЦВК за старими правилами, то чим ми відрізняємося від колишньої влади, яка в ручному режимі намагалася якимось чином вплинути на тих людей? Я знаю, що мої колеги розробляють такий законопроект, щоб там внести чітко, як ЦВК зробити аполітичною. Тому що ця комісія сьогодні політизована. Одні пропонують, щоб на конкурсній основі і випадковим методом вибирати. Інші пропонують інші ідеї. Наступні призначення (ЦВК - ред.) вже будуть проходити за новим законом", - додала Верещук.

Нагадаємо, у п'ятницю Верховна рада призначила новий склад ЦВК. До нього увійшли 17 членів комісії. Після призначення новий склад планують перевірити у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАПК).