У Раді не очікують подань на посаду голови МОЗ, - нардеп

Представник Кабміну у Раді зазначив, що нікого на місце Супрун призначати не планують

В парламенте не планируется никаких представлений о назначении кого-либо на место отстраненной от должности и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, "никаких разговоров о назначении кого-либо на место Супрун пока нет".

"Будет подана апелляция. Я надеюсь, что в апелляции это решение будет отменено. Прежде всего никаких разговоров о назначении кого-либо на место Супрун пока нет. По состоянию на сейчас никаких представлений о назначении кого-то в парламенте не будет. Более того, этот вопрос находится в судебной плоскости. Вопрос апелляции - это вопрос не одного дня", - сообщил Денисенко.

Напомним, Министерство юстиции обжалует решение суда об отстранении Уляны Супрун от выполнения обязанностей главы Минздрава. Так, глава Минюста Павел Петренко назвал соответствующее решение Окружного административного суда Киева абсурдным.

Как писало РБК-Украина ранее, Окружной админсуд Киева запретил Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

При этом в Кабинете министров заявили о давлении, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил глава государства Петр Порошенко.