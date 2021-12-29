У Раді допускають зміну системи виборів та повернення мажоритарки

Так, глава фракції монобільшості Давид Арахамія припустив, що за повернення змішаної системи з мажоритаркою у Раді набереться понад 300 голосів.

Інформований співрозмовник з-поміж мажоритарників запевняє, що жодного прямого завдання чи прохань від ОП не надходило. Але "Слуга народу" нібито дала авторам зрозуміти, що не проти того, щоби такий законопроект з'явився.

"Вони хочуть промоніторити суспільні настрої. Якщо не буде негативної реакції, тоді є шанс, що вони вирішать повернути змішану систему", - сказав виданню співрозмовник.

Як пояснив РБК-Україна Михайло Подоляк, ОП не бере участі у дискусії про те, яка система виборів має бути. Він уточнив, якщо ці розмови вийдуть на ширший рівень, то у президентській команді зможуть сформулювати свою позицію.

Один з авторів законопроекту - Дмитро Лубінець - каже, що консультації з монобільшістю чи іншими фракціями не проводилися. Депутати вирішили запропонувати цю ініціативу, бо, на їхню думку, змішана система більше відповідає інтересам виборців.

"Я представляю 128 тисяч виборців. А за новою системою я маю представляти більше мільйона. Фізично об'їздити весь виборчий округ, за новим законодавством - це вся область, неможливо. Кандидати у народні депутати працюватимуть лише у великих містах, де мешкає 60% виборців. Як результат, у наступному парламенті будуть представники лише великих міст", - пояснив виданню Лубінець.

За його словами, система відкритих списків робить депутатів підзвітними до партійного керівництва, а виборчу квоту, закладену новим законодавством, ніхто з кандидатів не зможе набрати.

Лубінець прогнозує, що їхній законопроект може бути винесений до зали "через 3-4 місяці", якщо в депутатському корпусі буде знайдено консенсус щодо зміни виборчої системи.