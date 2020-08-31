У Раді оцінили шанси змінити постанову про вибори в ОРДЛО

Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)

В "Слузі народу" оцінили шанси змінити постанову щодо місцевих виборів в ОРДЛО як мінімальні. Глава української делегації тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук попросив парламент переглянути цю постанову.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Старт сезону: які закони Рада розгляне на новій сесії".

Як повідомляється, Кравчук попросив парламент переглянути постанову про вибори в ОРДЛО, тому що через неї інші сторони блокують переговори в Мінську. За словами Кравчука, Росія вимагає прибрати з документа пункт, за яким вибори 25 жовтня пройдуть скрізь, крім тимчасово окупованих територій.

Відомо, що Кравчук обговорював це питання з парламентським комітетом з організації держвлади минулої середи, однак значну частину з них йому переконати не вдалося.

"Ми обговорювали це питання з колегами в комітеті і однозначної позиції щодо необхідності змінювати постанови немає. Але я вважаю, що ми спочатку допустили помилку, нам потрібно було відразу вказати - що порядок виборів в ОРДЛО регулюється окремими законами, щоб зробити цю постанову більш "сухою ", - сказав заступник голови комітету Качура.

Нагадаємо, 20 серпня глава української делегації у ТКГ направив листа до парламенту з проханням розібратися з постановою про місцеві вибори.

Однак, у Верховній раді зараз не бачать можливостей для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей 25 жовтня цього року.