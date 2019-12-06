У Раді відмовилися від скандальної поправки щодо декларації Богдана

Комітет Ради з питань організації державної влади відмовився від правки, яка дозволяла голові Офісу президента Андрію Богдану не подавати декларацію в 2020. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Радіо Свобода".

За його словами, правку вирішили відхилити через громадський резонанс.

"Коли ми цю правку розробляли, її особисто я вносив. Я консультувався з одним антикорупційником, я не сам її придумав. Я не знаю, чи етично зараз називати прізвища. Потім ми послухали різні позиції і побачили певні загрози прийняття цієї норми", - заявив Корнієнко.

Зазначимо, у правці 287 до законопроекту №2260 пропонувалося дозволити главі Офісу президента, його заступникам та патронатній службі почати подавати електронні декларації в 2021 році.

Нагадаємо, раніше в Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що Богдан, перший заступник і заступник керівника Офісу президента України повинні подавати декларацію про доходи.

Зазначимо, раніше програма "Схеми" випустила розслідування, в якому говориться, що Богдан напередодні виборів президента отримав акредитацію в Центральну виборчу комісію (ЦВК) як журналіст телеканалу "1+1".