У Раді схвалили кінцевий варіант закону про всеукраїнський референдум

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, у ВР схвалили кінцевий варіант закону про всеукраїнський референдум. Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, найближчим часом текст цього законопроекту буде оприлюднений і винесений для громадського обговорення в Україні.

"За результатами численних засідань робочої групи з розробки законопроектів у сфері народовладдя, після детального обговорення та жвавих дискусій учасниками групи схвалено кінцевий варіант проекту закону "Про всеукраїнський референдум". Найближчим часом текст цього законопроекту буде оприлюднений і винесений для громадського обговорення в Україні, а також наданий для фахової експертизи провідним міжнародним організаціям у сфері народовладдя", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше замглави парламенту заявив, що у Верховній раді України підготували законопроект про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання.

Як писало РБК-Україна, Стефанчук також анонсував, що найближчим часом до Верховної Ради внесуть законопроект про всеукраїнський референдум. За його словами, цей документ широко обговорюється суспільством.