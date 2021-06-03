У Раді пояснили повернення тюремного ув'язнення за брехню в деклараціях

Рада планує посилити відповідальність за брехню в деклараціях. Фракція "Слуга народу" вирішила підтримати законопроект про повернення тюремного ув'язнення за брехню в деклараціях.
Про це повідомила в коментарі РБК-Україна представник Ради в КСУ, депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря, йдеться в матеріалі "Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях".
За її словами, СН прийняла рішення підтримати законопроект.
"Суспільно-політичні настрої чітко демонструють, що є запит на серйозні покарання за корупційні правопорушення", - пояснила нардеп
Совгиря не бачать перспектив його повторного оскарження в Конституційному суді.
"Оскаржити в КСУ можна все. Але чи візьме Конституційний суд на себе відповідальність вдруге зробити те, що він вже зробив 27 жовтня минулого року? Я сподіваюся, що Конституційному суду все-таки вистачить сил проявити мудрість і стриманість", - сказала вона.
Нагадаємо, парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам схвалити законопроект № 4651. Документ передбачає повернення тюремного ув'язнення за брехню в декларації.
У середині квітня парламент прийняв за основу законопроект про поновлення позбавлення волі за брехню в деклараціях.