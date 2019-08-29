У Раді пояснили розподіл керівних посад у комітетах

Розподіл керівних посад у комітетах Верховної ради України стався на основі пропорційного принципу. Про це заявив перший віце-спікер Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, у нього запитали, чому представники інших партій не очолюють парламентські комітети.

"Регламент визначає пропорційний принцип не на голів комітетів, а керівництво комітетів. Що стосується керівництва комітетів, то туди входять посади: голови комітету, першого заступника, заступника та секретаря. Якщо порахувати комплексно всі ці керівні посади, то ви побачите, що відсоток партії "Слуга народу" - десь в межах 57-58%. Це значно менше, ніж наше представництво у Верховній раді", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на першому пленарному засіданні Верховної ради 9 скликання сформували парламентські фракції і депутатські групи. Фракцію "Слуги народу" очолив Давид Арахамія, "Опозиційної платформи - За життя" - Юрій Бойко і Вадим Рабинович, "Батьківщини" - Юлія Тимошенко, "Європейської солідарності" - Артур Герасимов та Ірина Геращенко, "Голосу" - Сергій Рахманін.