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В Раді назвали причини нерозголошення тексту меморандуму України з МВФ до його підписання 

Новини » Економіка     05.06.2020 - 02:23
В Раді назвали причини нерозголошення тексту меморандуму України з МВФ до його підписання 
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Розголошення деталей угоди могло би стати причиною її скасування

У Верховній раді пояснили, чому текст меморандуму України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не розголошували до моменту його підписання. Зокрема, це могло вплинути на угоду в цілому.

Про це розповів голова комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1.

Гетманцев зазначив, що ця угода є важливою як для України, так і для її міжнародних інвесторів.

"Ми повинні розуміти, що меморандум з МВФ та сама по собі програма - це настільки важливий документ не тільки для України, але й для міжнародних фінансових ринків, що його розголошення до моменту підписання може завдати шкоди як Україні та й взагалі цій програмі. Вона може просто не відбутися. Інвестори, які зацікавлені в цінних паперах в Україні, можуть себе поводити певним чином так, що це зашкодить інтересам України", - сказав голова комітету.

Він уточнив, що оприлюднення тексту меморандуму тільки у момент прийняття рішення є усталеною практикою МВФ.

Міністр фінансів Сергій Марченко в свою чергу заявив, що "народ наділив повноваженями відповідних представників влади, щоб вони бути піписантами".

Нагадаємо, МВФ підтверджує намір надати допомогу Україні в ромірі 5 млрдгривень в умовах кризи - це 18-місячна програма Stand-By, яку розглянуть на на засіданні ради директорів Фонду 9 червня.

У Мінфіні уточнили, що текст меморандуму з МВФ про нову програму кредитування буде оприлюднений після його офіційного прийняття.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України кредитМВФ
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