У Раді пояснили, чому Кабмін вирішив обмежити ціну на газ

Кабінет міністрів прийняв рішення обмежити ціну на газ у зв'язку з ризиком ще більшого зростання тарифів. У лютому ціна на газ може зрости ще на 10-20%.

Про це заявив голова профільного комітету Верховної ради Андрій Герус, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".

"І тут проблема навіть не в січневих цінах. Річ у тім, що навіть зараз оптова ціна пішла вище, чим в кінці грудня. Тобто зараз "Нафтогаз" повинен підняти ціну мінімум до 8 гривень за кубометр, а газзбути до 11-12 гривень. Якщо нічого не робити, то в лютому ціна буде ще на 10-20% вище", - пояснив Андрій Герус.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України розробило проект рішення про обмеження ціни на газ для населення. Ціну на газ пропонується встановити не вище 6,99 гривні з 1 лютого 2021 року. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, "Нафтогаз України" заявив, що готовий забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за кубічний метр до завершення карантину або опалювального сезону.