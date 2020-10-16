У Раді пояснили, чому справу проти голови "Нафтогазу" порушили за статтею держзрада

Кримінальну справу проти голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва кваліфікували за статтею "державна зрада", щоб вона не могла бути передана в НАБУ або інший орган, а їм могла займатися тільки Служби безпеки України.

Про це заявила народний депутат Інна Совсун.

"Велике питання, чому за статтею "державна зрада". Причина одна - якби були звинувачення в економічних злочинах, то справу передали б у НАБУ, а справу про держзраду - спосіб залишити його в СБУ", - каже Совсун.

Народний депутат також сумнівається, що озвучені в ЗМІ висновки ДЕРЖаудитслужбИ про порушення в НАК "Нафтогаз" на сто відсотків правдива інформація.

"Питання до якості і стандартЫВ роботи ДАСУ. Потрібно переглянути її незалежність і способи її роботи. Дуже часто висновки держаудиторыв суперечать висновкам міжнародних компаній. Нам потрібно дочекатися фінальних висновків. Глобально ми розуміємо, що дискусії про зміну керівництва "Нафтогазу" тривають не перший рік. "Нафтогаз" - привабливий елемент економіки країни, і є сили, які хочуть "збити" чинне керівництво. Потрібно простежити за тим, хто політично буде використовувати цю історію, щоб зрозуміти, хто за цим стоїть", - зазначила народний депутат.

Нагадаємо, раніше "Економічна правда" опублікувала висновки аудиту Держаудитслужби, згідно з яким виявлено порушення НАК "Нафтогаз України", які призвели до збитків на 75 млрд гривень.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв 9 жовтня повідомив, що проти нього не порушено справу СБУ.

"Я очікую, що буде розслідування. Можливо це й на краще. Адже час поставить крапки у питанні, чому були накопичені борги як тепловиками, так і іншими посередниками", - заявив він.

Зокрема, він просить правоохоронців розібратися, чому у 2019 році їх зобов'язали продавати газ посередникам, коли ринкова ціна газу стала менше регульованою.

"Ми перші почали зменшувати ціну, за якої постачали газ посередникам, щоб ті продавали населенню нижче ціни, встановленої Кабміном. Ми завжди займали однакову позицію, заявляючи, що це шкодить інтересам "Нафтогазу", так і інтересам держави", - додав Коболєв.