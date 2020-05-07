В Раді пояснили звідки виплачуватимуться страхові виплати для захворілих медиків

В стабілізаційному фонді є кошти для страхових виплат для медиків, що захворіли на коронавірус. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, виплати будуть відбуватися лише у тому випадку, якщо у медпрацівника будуть ускладнення від хвороби.

"В законопроекті № 2276-1 сказано, що ці виплати за зараження відбуваються лише в тому випадку, якщо є наслідки такого зараження. Адже ми з вами знаємо, що 90% захворівших на COVID-19 переносить його або безсимптомно, або без наслідків. Там навіть сума більше, ніж в № 3376, але є уточнення, що це (виплати - ред.) йде якщо є ускладнення, якщо воно привело до інвалідності. Також на відміну від № 3376 (в альтернативному - ред.) була збільшена сума у випадку смерті медпрацівника. У бюджеті, в стабілізаційному фонді, який утворений урядом на боротьбу з коронавірусом, порахували статистично, що гроші є на такі виплати", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, 7 травня Комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Раді прийняти законопроект щодо виплат для медиків, які працюють з пацієнтами з COVID-19.

Крім того, повідомлялося, що законопроекти про страхування медиків, які працюють з COVID-19, і підвищення потенціалу системи охорони здоров'я для протидії поширенню коронавірусу парламентарі розглянуть на позачерговому засіданні Ради.