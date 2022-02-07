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У Раді пояснили необхідність реформи строкової армії

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

У Раді заявили про необхідність повного реформування строкової служби. У стратегії військової безпеки чітко прописані пріоритети професіоналізації ЗСУ та відмова від радянської системи строкової військової служби.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завитневич.

За його словами, зараз армія складається з трьох частин:

  • професійних кадрових військових,
  • контрактників (службовців від 6 місяців до декількох років),
  • строковиків.

"Вже 8 років йде війна з РФ, щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібно не тільки сучасне озброєння, але і численна, професійна, мотивована армія", - вважає він.

Кабмін, на виконання указу президента, розробить законопроект про впровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби і припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року і представити їх на розгляд парламенту, уточнив Завитневич.

З 1 січня 2024 року планується повністю замінити призов на короткочасну інтенсивну підготовку.

Більш детально в матеріалі РБК-Україна "Кінець "срочки". Чому в Україні скасовують призов до армії і чим його замінять".

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України, який, зокрема, передбачає скасування військового призову в армію з 2024 року.

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