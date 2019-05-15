У Раді пояснили обрання Шаптали головою КСУ

Звільнення Станіслава Шевчука з посади глави Конституційного суду України та обрання Наталії Шаптали на тимчасовий строк було компромісним рішенням для суддів КСУ, воно не пов'язане з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

За його словами, судді Конституційного суду не знайшли кандидатуру, яка займатиме посаду постійно.

"Те, що відбулось у КСУ, абсолютно не пов’язано з питанням інавгурації. Очевидно, що судді Конституційного суду не змогли знайти кандидатуру, яка б мала наразі сталу підтримку на постійній основі. Це дуже перехідний етап, адже дев’ятирічний строк цієї судді закінчується через три місяці. Після цього вона втратить посаду судді, і посаду голови КСУ прийдеться заповнювати знову. Просто варіант відкласти питання", - заявив Ємець.

На думку нардепа, питання звільнення Шевчука могли використати для маніпуляцій на тему втручання у процедуру інавгурації.

"Таке рішення було прийнято, очевидно, з тих міркувань, щоб ніхто не міг маніпулювати, що звільнення судді Шевчука було, нібито, викликано бажанням втрутитись у процедуру інавгурації. З юридичної точки зору це не так, але маніпуляції точно б були. Тому судді КСУ одразу обрали компромісно-перехідну фігуру, щоб продемонструвати, що в них були інші підстави для звільнення Шевчука, ніж інавгурація Володимира Зеленського", - додав він.

Нагадаємо, новообрана голова Конституційного суду України Наталія Шаптала зможе очолювати КС тільки до вересня 2019 року, оскільки в цьому місяці закінчується її дев'ятирічний строк повноважень судді.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 травня на спеціальному пленарному засіданні був звільнений глава КСУ Станіслав Шевчук. У зв'язку зі звільненням він заявив, що 14 травня у стінах суду відбувся "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади".

Так, замість Шевчука главою суду на цьому ж засіданні було обрано Наталію Шапталу.