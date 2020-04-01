У Раді назвали можливі дати проведення позачергового засідання

У Верховній раді України не виключають, що позачергове засідання парламенту може відбутись 6-8 квітня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник Кабінету міністрів у ВР Василь Мокан.

За його словами, парламент має розглянути зміни до державного бюджету на цей рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Ми проголосували за скорочені строки допрацювання (секвестру бюджету , - ред.). Це означає, що протягом 7 календарних днів. Згідно з регламентом, пройде 7 днів і можна розглядати у Верховній раді. Я прогнозую, що наступного тижня буде ще одне позачергове засідання. Але, зрозуміло що конкретної дати поки що немає. Я не знаю, чи це буде понеділок, вівторок чи середа. Буде офіційно, будемо збиратись. Проблем з кворумом, так само як і цього разу, виникнути не повинно", - заявив Мокан.

Нагадаємо, раніше Мокан підкреслював, що Рада не зняла питання внесення змін до державного бюджету на 2020 рік і повернеться до голосування за відповідний законопроект через тиждень. За його словами, урядовий законопроект №3279 про зміни до держбюджету допрацюють і повторно винесуть на голосування.

Як писало РБК-Україна, в понеділок Верховна рада не підтримала законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік. За прийняття документа в першому читанні проголосували лише 223 нардепи при необхідних 226.

Відповідно до закону, доходи державного бюджету України на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі по загальному фонду на 121,77 млрд грн.