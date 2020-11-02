У Раді назвали цинічними висловлювання НКРЕКП про помірність підвищення тарифу на електрику

За підвищення НКРЕКП тарифу на передачу електроенергії заплатить промисловість, яка перебуває на межі виживання, і кожен українець зі своєї кишені.

Про це написав народний депутат України Муса Магомедов на своїй сторінці в Facebook.

Депутат назвав цинічними висловлювання голови Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерія Тарасюка про помірність підвищення тарифу на передачу електроенергії.

"Тарасюк намагається піднести нові тарифи як щадні. Але це цинічно, враховуючи, що комісія звалює на плечі бізнесу борги перед "зеленими", які накопичила держава. І не тільки на плечі бізнесу: промисловість, яка і так працює з практично нульовою рентабельністю, закладе витрати у вартість товарів. А значить, кожному українцю доведеться відкрити схудне гаманець", - написав Магомедов.

Депутат відзначив, хоча НКРЕКП під тиском громадськості і промисловості відмовилася від ідеї підняти тариф на передачу електроенергії вдвічі, як планувала спочатку, нинішнє підвищення теж суттєво вдарить по бізнесу, потерпілому через коронакризу.

"Тарасюк сказав, що вище 340 гривень за мегават ціна не зросте. Але радіти особливо нічому: це все одно на 100 гривень дорожче, ніж є зараз", - написав Магомедов.

На його думку, в нинішніх кризових умовах влада повинна підтримувати промисловість і населення, а не посилювати фінансовий тиск.

"Промисловість потрібно підтримувати, а не навантажувати новими платіжками. Вона і так знаходиться на межі виживання - через кризу і падіння виробництва. Тисячі українців позбулися роботи за цей рік. Сотням тисяч знизили зарплати, які просто нічим платити", - підкреслив депутат.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн / МВт-годину до 313,07 грн / МВт-год, тобто на 30%, а в 2021 році - до 500 грн/МВт-год.

Промисловці і бізнес виступили проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття та падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги.

Тоді глава НКРЕКП заявив, що тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії в наступному році не перевищить 340 грн/МВт-год: цього достатньо, щоб врегулювати ситуацію з боргами перед "зеленої" генерацією.

Своєю чергою провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони відзначили, що більшість інвесторів ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними із судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.