У Раді назвали неминучим підвищення пенсійного віку

Підвищення пенсійного віку в Україні є неминучим процесом. Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявила глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

За її словами, підвищення пенсійного віку в Україні неминуче.

"Підвищення пенсійного віку - неминучий процес. Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що у 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою будуть отримувати 40% громадян. Всі інші будуть отримувати мінімальну пенсію", - зазначила Третьякова.

Вона також зазначила, що надалі українці повинні платити більше податків, щоб утримувати тих, хто сьогодні платить менше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КСУ скасував підвищення пенсійного віку для працівників шкідливих виробництв та інших пільгових категорій.

Відзначимо, з 1 квітня 2020 року пенсійний вік для жінок збільшиться на півроку і буде становити 59,5 років. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок підвищиться до 60 років. Передбачається, що 2028 року пенсія за віком призначається незалежно від віку, якщо у людини є 40 і більше календарних років страхового стажу.